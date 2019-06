G20. Futuro do comércio mundial domina primeiro dia da cimeira no Japão

Graça Andrade Ramos - RTP28 Jun, 2019, 12:35 / atualizado em 28 Jun, 2019, 12:50 | Economia

"As relações comerciais entre a China e os Estados Unidos são difíceis, estão a contribuir para o abrandamento da economia mundial", comentou o Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, em conferência de imprensa.





O Presidente Chinês deixou advertências ao protecionismo que alguns países desenvolvidos estão a aplicar, sem mencionar culpados.







"Tudo isto está a destruir a ordem comercial mundial", criticou Xi Jinping numa reunião à margem da Cimeira, com os líderes do BRICS - que agrupa o Brasil, a Rússia, a Índia e a China e, mais recentemente, a África do Sul.

Trump confiante, mundo apreensivo

Trump já disse que não irá prometer a Xi Jinping um abrandamento na recente guerra de tarifas entre as duas potências, mas está confiante de que a reunião será "no mínimo, produtiva".



As novas tarifas juntam-se a outras, orçadas em 250 mil milhões de dólares, já colocadas sobre produtos chineses pela Administração Trump.





Pequim, por seu lado, diz apenas esperar que Washington faça a sua parte para resolver o feudo, num contexto de desaceleração económica global.

Reforma da OMC

O primeiro ministro japonês, Shinzo Abe, arrancou a reunião do G20 exprimindo esperança no estabelecimento de regras sobre a partilha de dados digitais e transações comerciais eletronónicas, no âmbito da nova iniciativa, a Osaka Track.







Tal como as alterações climáticas, a poluição do plástico, e a inovação, o assunto deverá ficar contudo na sombra do grande debate sobre o comércio global.





Para já, o único consenso aparentemente existente parece ser a importância de reformar a Organização Mundial do Comércio, têm sublinhado os anfitriões japoneses, em busca de uma nota positiva que conclua a cimeira, mesmo se o Presidente russo Vladimir Putin já se manifestou contra "quaisquer tentativas para destruir a OMC ou diminuir o seu papel".

A situação da economia global é preocupante, e o comércio tem estado a sofrer os efeitos do "protecionismo e restrições motivadas politicamente", acrescentou Putin. O seu ministro da Economia, Maxim Oreshkin, diz mesmo que não há acordo sobre a reforma do sistema da OMC, que Trump considera desatualizadas.







Em particular, o Presidente norte-americano quer modificar o sistema da OMC que evita a escalada de guerras de tarifas e as suas consequências negativas para o comércio global.



Amigos para sempre

"Nada de ingerência nas eleições, Presidente, nada de ingerência", admoestou falsamente Trump, apontando o dedo indicador a um Putin sorridente, após a pergunta de um jornalista.







O repórter pretendia saber se o Presidente norte-americano ia dizer ao russo para não interferir nas eleições presidenciais dos EUA do próximo ano e Trump abordou de imediato e ironicamente o assunto.

Foi uma resposta na linha da dada aos jornalistas antes mesmo de Trump viajar para o Japão, quando questionado sobre os temas a abordar com o Presidente russo. "Não têm nada a ver com isso", respondeu.





Trump e Putin chegaram em animada conversa ao local onde foi tirada a fotografia de grupo do G20, em Osaka, Japão, com o Presidente americano a dar uma palmadinha no ombro do seu homólogo russo.







Logo depois, Trump apertou a mão do seu aliado saudita, o Príncipe herdeiro Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, inimigo do Irão, e saudou calorosamente o seu fã, o Presidente brasileiro Jair Bolsonaro.



em entrevista ao, ainda antes da Cimeira.O assunto dominou as reuniões desta manhã entre Trump e os líderes do Japão e da Índia eno que é considerado uma autêntica cimeira dentro da cimeira., após uma série de encontros durante os quais deixou claro que a sua prioridade é um acordo comercial bilateral que impulsione a economia americana.Os EUA têm pressionado os seus aliados a ignorarem as redes de quinta geração, ou 5G, da firma chinesa, invocando razões de segurança.Também aqui, Trump está confiante que tudo se irá resolver. "Nós vendemos à Huawei muitas das suas peças", lembrou antes do seu encontro com o Presidente indiano, Narendra Modi. "Por isso, vamos falar sobre isso e sobre o papel da Índia nisso. E iremos discutir a Huawei", disse Trump.O otimismo do Presidente dos EUA manifestou-se também quanto às relações comerciais entre os EUA e a Índia, afetadas igualmente pela imposição de taxas bilaterais. "Penso que vamos ter algo grande para anunciar. Um grande acordo comercial", referiu, sem dar detalhes.Uma fonte da Casa Branca revelou apenas à agência Reuters que os dois líderes pediram às suas equipas para investirem em soluções comerciais mutuamente benéficas.O assunto deverá ter sido abordado precisamente por Donald Trump e por Vladimir Putin, no seu encontro bilateral desta manhã.Tanto a Casa Branca como o Kremlin foram vagos quanto à agenda da reunião.Irão, Médio Oriente e Ucrânia estiveram provavelmente em cima da mesa, assim como novos tratados sobre desarmamento nuclear que as duas potências e Pequim estão a preparar. Donald Trump levantou ligeiramente o véu sobre a agenda, revelando que ambos pretendiam falar "um pouco sobre protecionismo comercial".Aos olhos do mundo, o encontro entre ambos ficou igualmente marcado pela simpatia e pela brincadeira.