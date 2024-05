G7 determinado em aumentar sanções contra Rússia

Na sua reunião em Itália, o G7 (grupo dos países mais industrializados do mundo) decidiu colocar o foco nas receitas energéticas da Rússia e nas suas capacidades de extração, segundo um documento a que a Agência France Presse (AFP) teve acesso.

A união Europeia (UE) já lançou 13 pacotes de sanções contra a Rússia.

Em marcha está um novo pacote que irá visar o gás natural liquefeito (GNL), proibindo a sua transferência, via UE, para países terceiros.

De acordo com o mesmo documento, os ministros das Finanças do G7 concordaram ainda em opor-se às tentativas de fugir ou contornar as sanções.

G7 assinala progressos no uso de ativos russos

Os ministros das Finanças do G7 assinalaram, ainda, progressos nas conversações sobre o uso de ativos russos para ajudar a Ucrânia.



Estamos a fazer progressos nas nossas discussões sobre possíveis formas de antecipar benefícios extraordinários dos ativos soberanos russos" para ajudar Kiev, "de acordo com o direito internacional e os nossos respetivos sistemas jurídicos", apontou o G7, num documento a que a Agência France Presse (AFP) teve acesso.



O objetivo passa por apresentar opções para fornecer apoio financeiro adicional à Ucrânia antes da cimeira de junho.



O G7 (grupo dos países mais industrializados do mundo) defendeu que os ativos soberanos da Rússia vão "permanecer imobilizados" até que Moscovo pague pelos danos que causou à Ucrânia.



No entanto, o grupo não chegou a acordo quanto a um mecanismo para angariar fundos para a Ucrânia, a partir de juros futuros gerados pelos 300.000 milhões de euros em ativos do banco central russo. Este montante foi congelado pela Europa.



O G7 é composto pelos Estados Unidos, Itália, Japão, Canadá, Grã-Bretanha, França e Alemanha.



A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada em 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).