G7 quer regular lacunas da legislação bancária e diversificar cadeias de abastecimento

"Vamos abordar as lacunas em matéria de dados, supervisão e regulamentação no sistema bancário", afirmaram os ministros das Finanças e os governadores dos bancos centrais na declaração final do encontro em Niigata, na costa oeste do Japão.

Apesar de considerar o sistema financeiro atual suficientemente resistente, na sequência das reformas introduzidas após a crise mundial de 2008, o G7 pediu um contínuo acompanhamento da evolução do setor e garantiu que os membros do grupo estão "prontos para tomar as medidas adequadas para manter a estabilidade financeira".

A configuração do sistema financeiro atual foi um dos principais temas dos três dias de conversações dos titulares das pastas das Finanças, na sequência da recente série de colapsos de instituições financeiras, incluindo o Silicon Valley Bank (SVB) e o Credit Suisse.

As autoridades financeiras do G7, juntamente com representantes da Comissão Europeia, Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional, também destacaram, entre as prioridades, a transformação das cadeias de abastecimento.

"Reconhecemos a necessidade urgente de resolver as vulnerabilidades existentes nas cadeias de abastecimento altamente concentradas" em certos países para produtos chave, afirmaram.

Os parceiros defenderam que "a diversificação das cadeias de abastecimento pode contribuir para salvaguardar a segurança energética e ajudar a manter a estabilidade macroeconómica". Nesse sentido, anunciaram que já estão a trabalhar numa iniciativa de diversificação com países fora do grupo, que deverá ser lançada até ao final do ano.

Embora o documento não mencione expressamente a China, o G7 procura com esta diversificação acabar com o domínio e dependência de Pequim como fornecedor de certos produtos chave do ponto de vista energético e tecnológico, que se tornou evidente com as interrupções na cadeia na sequência da pandemia de covid-19.