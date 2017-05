Gabinete de Schäuble confirma comparação entre Centeno e Ronaldo

RTP 26 Mai, 2017, 16:36 / atualizado em 26 Mai, 2017, 16:37 | Economia

Numa notícia altamente difundida na última quarta-feira, a newsletter Playbook dava conta das palavras de Wolfgang Schäuble sobre Mário Centeno, a partir de uma fonte portuguesa não identificada.



De acordo com a publicação, o ministro alemão das Finanças teria comparado Centeno a Cristiano Ronaldo, estrela do futebol português.



Agora, num e-mail do gabinete de Schäuble, é confirmado que o ministro alemão se dirigiu a Mário Centeno nesses termos, descrevendo-os como uma observação descontraída e simpática.



Palavras que contrastam com as críticas que o governante alemão tem reservado ao atual Executivo português, especialmente nos últimos meses em que pediu ao homólogo de Lisboa para que o Governo se certificasse de que não haveria a possibilidade de acontecer novo resgate financeiro em Portugal.