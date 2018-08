Gaia suspende Plano de Saneamento Financeiro para contratar pessoal e reduzir IMI

Lusa02 Ago, 2018, 17:25 | Economia

A proposta, que vai a reunião camarária segunda-feira e em setembro é discutida na Assembleia Municipal, visa suspender o plano que vigora desde outubro de 2016, altura em que a Câmara de Gaia, distrito do Porto, contraiu um empréstimo de 32 milhões de euros, conforme recordou hoje à agência Lusa o presidente da autarquia, Eduardo Vítor Rodrigues.

"Ao fim de dois anos a Câmara consegue livrar-se do Plano de Saneamento Financeiro e das obrigações do empréstimo contraído para pagar as sentenças da VL9 [13 milhões de euros] e da Cimpor [4,5 milhões], bem como outros problemas de tesouraria. Este plano obrigava a contrapartidas exigidas pelo Tribunal de Contas, nomeadamente taxas elevadas e a não-contratação de pessoal", descreveu o autarca.

Eduardo Vítor Rodrigues apontou que suspender este plano torna-se possível graças ao facto de "Gaia ter contas no verde e uma situação financeira regular quer no prazo médio de pagamentos, quer no limite do endividamento".

E para o conseguir, o autarca admite que, além da "programação financeira apertada", contribuiu o reequilíbrio das empresas municipais e a melhoria da receita condicionada pela melhoria da atividade económica no imobiliário com subida acentuada do Imposto Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis (IMT).

Com a suspensão do Plano de Saneamento Financeiro, Vila Nova de Gaia vai poder contratar pessoal, sendo que na segunda-feira irá à reunião de vereação a proposta de integração de 110 pessoas na área da educação ao abrigo da legislação do processo de precários, somando-se um concurso para integração de 40 assistentes técnicos nos jardins-de-infância do concelho e 35 novos Polícias Municipais.

Eduardo Vítor Rodrigues também pretende apresentar em outubro, juntamente com o plano e orçamento para o próximo ano, propostas de redução da taxa de IMI e da fatura da água.