Galp aumentou produção em 60,5% no 1.º trimestre deste ano face a período homólogo

Lusa 18 Abr, 2017, 08:24 / atualizado em 18 Abr, 2017, 08:42 | Economia

Aumento de produção devido a duas novas unidades flutuantes de produção de petróleo e gás no Brasil | Reuters

Este aumento, comunicado à Comissão de Mercados e Valores Mobiliário (CMVM), deve-se sobretudo à entrada em operação em 2016 de duas novas unidades flutuantes de produção de petróleo e gás (FPSO) no Brasil (a Cidade de Maricá, em fevereiro, e a Cidade de Saquarema, em julho) e à ligação de novos poços à FPSO Cidade de Itaguaí, que se encontra a produzir à capacidade máxima de 150 mil barris diários desde agosto do ano passado.

A produção `net entitlement` é a mais relevante para as contas da empresa, uma vez que tem impacto integral nas contas da Galp após o pagamento de imposto em espécie nos países onde as concessões se localizam.

Numa nota enviada à CMVM relativa ao primeiro trimestre deste ano, a Galp comunica igualmente o aumento de 56,1% da produção total (working interest) em termos homólogos, fixando-se nos 88 mil barris/dia, dos quais 76,9 mil barris corresponderam a produção de petróleo.

As vendas de gás natural também aumentaram no primeiro trimestre deste ano 7,9% face ao período homólogo, sobretudo devido à recuperação das vendas a clientes diretos, que cresceram 27,6%.

Segundo a comunicação à CMVM, as margens de refinação de referência (benchmark) na Europa foram de 3,5 dólares por barril durante o primeiro trimestre, uma melhoria em relação ao trimestre homólogo, mas uma deterioração em relação aos 3,9 dólares por barril registados no último trimestre do ano passado.

Estas margens são as margens de referência, não são as margens efetivas das refinarias da Galp, que serão divulgadas, como habitualmente, na apresentação de resultados no dia 02 de maio.

O preço médio do brent aumentou 58,2% em termos homólogos, fixando-se nos 53,7 dólares por barril, que compara com 33,9 dólares por barril do trimestre homólogo.