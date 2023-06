Galp e TotalEnergies aliam-se para oportunidades em eólicas `offshore` em Portugal

"A Galp e a TotalEnergies acordaram explorar em conjunto potenciais oportunidades na energia eólica `offshore` em Portugal, numa altura em que o país inicia um plano para a promoção de 10 GW [gigawatts] de capacidade eólica `offshore` nos próximos anos", lê-se na mesma nota.

As empresas indicaram que "irão trabalhar em conjunto para desenvolver potenciais projetos eólicos `offshore` ao longo da costa portuguesa", destacando que a parceria combina a "presença e conhecimento do mercado português da Galp, com as competências da TotalEnergies em projetos eólicos `offshore` de grande escala (com um portfólio global de 12 GW) e uma presença ibérica em expansão".

Segundo a mesma nota, as empresas "pretendem contribuir com as suas competências técnicas e conhecimento dos mercados energéticos" para o "desenvolvimento do setor eólico `offshore` em Portugal".

A Galp e a TotalEnergies querem, assim, "desenvolver fontes de energia renováveis que ajudem a reduzir as emissões de carbono e a promover o desenvolvimento sustentável" em linha com os objetivos "de atingirem emissões líquidas neutras a nível mundial até 2050".

No comunicado, as empresas recordaram que Portugal "estabeleceu a ambição de promover o desenvolvimento de 10 GW de capacidade eólica `offshore`", o que abre "um leque de oportunidades ao longo da sua vasta linha costeira, com condições meteorológicas favoráveis e infraestruturas industriais adequadas".

A TotalEnergies tem mais de 130 colaboradores a trabalhar nas áreas de energias renováveis e uma carteira de mais de 550 MW de energia eólica e solar em desenvolvimento, referiu.