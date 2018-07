Partilhar o artigo Galp inicia produção do projeto Kaombo Norte no bloco 32 em Angola Imprimir o artigo Galp inicia produção do projeto Kaombo Norte no bloco 32 em Angola Enviar por email o artigo Galp inicia produção do projeto Kaombo Norte no bloco 32 em Angola Aumentar a fonte do artigo Galp inicia produção do projeto Kaombo Norte no bloco 32 em Angola Diminuir a fonte do artigo Galp inicia produção do projeto Kaombo Norte no bloco 32 em Angola Ouvir o artigo Galp inicia produção do projeto Kaombo Norte no bloco 32 em Angola

Tópicos:

Kaombo, Sonangol P&P % Sonangol Sinopec International Limited % Esso Exploration & Production Limited %,