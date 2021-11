Galp quer tornar-se numa empresa de emissões zero até 2050

Também os transportes usados pela empresa, como camiões, navios e aviões vão passar a mover-se com hidrogénio. Para isto, a empresa vai investir 180 milhões de euros em projetos de inovação.



A Galp quer iniciar uma transição energética tendo em conta as metas europeias sobre as mudanças climáticas.