Galp recebe 80 ME relativos a acordos de individualização da produção no Brasil

No comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Galp informa que os acordos de equalização de individualização da produção foram estabelecidos em 30 de abril, tendo por base as participações finais - de cada empresa - nas respetivas áreas de produção unitizadas, assim como os custos de investimentos incorridos e os resultados líquidos recebidos no passado pelos parceiros, considerando a sua participação original.

No seguimento destes acordos, informa, "os processos deverão originar um recebimento líquido estimado em cerca de 80 milhões de euros para a Galp, considerando as atuais taxas de câmbio, cuja liquidação é esperada durante o segundo trimestre de 2020".

A Galp está presente em vários projetos no Brasil desde a fase de exploração à produção `on shore` e `offshore`, através da sua subsidiária Petrogal Brasil.

No relatório de contas relativo ao exercício de 2019, a petrolífera liderada por Carlos Gomes da Silva dava conta que a ANP (Agência Nacional Brasileira do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) tinha aprovado os acordos de individualização da produção (AIP) relativamente às jazidas compartilhadas de Lula, Atapu e Sépia.

Na altura, estimava que estes acordos deveriam originar um recebimento líquido de cerca de 100 milhões de euros, valor agora revisto.

Os processos de unitização dão origem a equalizações entre os participantes de cada área licenciada, baseadas nos custos de investimento incorridos no passado pelos parceiros, considerando a sua participação original, e os resultados líquidos recebidos.