Galp registou um lucro de 26 milhões de euros no primeiro trimestre do ano

Foto: Rafael Marchante - Reuters

Uma quebra de 13% em relação ao mesmo período do ano passado. O novo presidente da Comissão Executiva do grupo, lembra que estes resultados trimestrais, "alcançados em condições ainda muito desafiantes" e mostram "uma saudável melhoria, mesmo se comparados com os do ano passado quando tínhamos sentido apenas o impacto inicial da pandemia.