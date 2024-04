Galp vai manter "posição significativa" no projeto da Namíbia

"Dada a dimensão do projeto, está para além da capacidade financeira da Galp manter uma posição de 80%. Aliás, temos uma exposição financeira de 100% no projeto", afirmou Filipe Silva durante uma conferência telefónica (`conference call`) com analistas sobre os resultados do primeiro trimestre de 2024 hoje anunciados pela petrolífera.

Ainda assim, o CEO não confirmou as notícias que avançam que a Galp pretende vender metade (40%) da participação de 80% que detém no consórcio de exploração de petróleo no complexo de Mopane, em parceria com a empresa estatal namibiana Namcor e a Custos Energy (cada uma com uma posição de 10%).