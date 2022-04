Gás Natural. António Comprido alerta para défice tarifário

O secretário-geral da Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas defende que a intervenção do Estado no preço do gás natural pode dar mau resultado. Em entrevista à TSF e ao Dinheiro Vivo, António Comprido avisa que as medidas podem dar origem a uma situação de défice tarifário.