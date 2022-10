Gás natural. Dependência da Nigéria a quase 50 por cento é um risco, avisa especialista

Reuters

Não é só da Nigéria, mas é quase só da Nigéria. 49% das importações de gás natural feitas por Portugal chega daquela instável zona do Níger, ou seja, de um país africano e de onde muitas empresas internacionais já saíram por falta de condições de segurança.