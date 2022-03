Gás natural no mercado regulado vai aumentar 8,2% em outubro

A Entidade reguladora dos Serviços Energéticos propôs esse aumento, mas lembrou que o aumento sentido em outubro será de 6,5%. Isso corresponde a um aumento mensal de 76 cêntimos para um casal sem filhos ou de 1,38 euros para uma família com dois filhos.