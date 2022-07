Gás russo. Luzes públicas desligadas e banhos frios para reduzir consumo na Alemanha

Desde quarta-feira que poupar na luz e no gás passaram a ser gestos críticos para os alemães perante a iminente crise energética desencadeada pela invasão da Ucrânia, em fevereiro.





A Alemanha depende mais das importações de gás da Rússia do que outros países europeus e, com a ameaça do corte energético, está a implementar medidas para fazer face ao que se pode avizinhar.







A Comissão Europeia apela aos Estados-membros para que, tanto para garantir reservas como uma melhor gestão, caso se concretize o corte total de gás russo.

Hanôver : "Cada quilowatt-hora conta"

Hanôver, no noroeste da Alemanha, foi a primeira grande cidade a impor medidas para economizar energia. Entre o conjunto de deliberações está o fim dos banhos quentes dos balneários de prédios e instalações de lazer administradas pela cidade.



Os edifícios municipais só serão aquecidos de 1 de outubro a 31 de março, a não mais de 20°C de temperatura ambiente. Será proibido o uso de unidades móveis de ar condicionado e aquecedores. Creches, escolas, lares e hospitais estão isentos das medidas de poupança.





"A situação é imprevisível", disse o presidente da câmara de Hanôver, Belit Onay, dos verdes., sublinhou.

Berlim: "Vital" ter mais cuidado na gestão energética

Berlim ficou menos iluminada depois de a autarquia ter decidido desligar os projetores de 200 monumentos históricos e manter as luzes apagadas em alguns edifícios municipais para poupar eletricidade. As piscinas externas em Berlim passam a estar dois graus abaixo da temperatura usual.





"Diante da guerra contra a Ucrânia e as ameaças energéticas da Rússia, é vital que administremos a nossa energia com o maior cuidado possível", disse a senadora Bettina Jarasch, especializada em questões ambientais.



A cidade de, no sul da Alemanha, anunciou que vai manter apagados os holofotes do edifício do município na praça Marienplatz, que costuma ficar iluminada até as 23h00. Nas torneiras nos escritórios municipais, só haverá água fria a correr. As fontes também passam a estar desligadas à noite.fecha três de quatro piscinas cobertas administradas pela cidade, mas manterá as piscinas ao ar livre abertas até 25 de setembro.

Sobretaxa

A Alemanha utiliza a maior parte das importações de gás para a climatização de habitações e o abastecimento da indústria.





Em junho, o país implementou o plano de emergência energética desencadeado pelo aumento dos preços. Mas o impacto na fatura do gás dos consumidores ainda não se fez sentir, porque as contas são referentes a valores estimados por antecipação.







Só quando as faturas chegarem com os valores atualizados é que os consumidores terão noção do que é pagar o gás mais caro e, nessa altura, poderão ponderar uma mudança de comportamento.





Na quinta-feira, o Governo alemão confirmou que a sobretaxa de gás planeada para os clientes pode vir a ser muito maior do que o esperado anteriormente. O aumento do preço do gás está a ser dividido entre consumidores privados e indústria, para evitar que as empresas de energia falhem nos próximos meses.







Estima-se que os custos energéticos continuem a subir. "Ainda não podemos dizer quanto custará a gasolina em novembro, mas a má notícia é que definitivamente são algumas centenas de euros por família", alertou o ministro alemão da Economia, Robert Habeck.