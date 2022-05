Gás russo. Petrolífera italiana Eni tenta quadratura do círculo para pagar à Rússia

Com a "declaração clara" de que, ao pagarem em euros ou dólares, consideram cumpridas as suas obrigações sob os contratos existentes, as empresas poderiam evitar envolver-se em negociações com o banco central russo, que está sob sanções, para o processo de conversão de euros em rublos, referem as orientações da Comissão Europeia.

A Eni referiu que vai tomar uma decisão relativa ao pagamento do gás russo nas próximas horas ou dias. A empresa tem até 20 de maio para fazer o pagamento em rublos, caso contrário Moscovo corta o fornecimento de gás. Já Mario Draghi garantiu que a Eni pagaria a tempo, mas não especificou se o iria fazer em euros ou em rublos.

Ainda segundo o primeiro-ministro italiano, a maioria dos importadores de gás russo "já abriu contas em rublos".



Também a maior importadora de gás russo da Alemanha, a Uniper, revelou que vai proceder à transferência de euros para uma conta no Gazprombank, de modo a cumprir as exigências de Moscovo. Contudo, não mencionou uma conta separada em rublos, nem uma data específica para o pagamento do gás importado. No mesmo sentido, o grupo alemão RWE tornou pública a abertura de uma conta na Rússia para pagar o gás em euros.



A francesa Engie disse também que o próximo pagamento à Gazprom seria feito em euros antes do final do mês.



Eni e Gasum recorrem a tribunal de arbitragem



Para resolver a incerteza sobre as alterações nos pagamentos, a petrolífera italiana também anunciou que pretende recorrer à arbitragem internacional, com base na lei sueca, de acordo com os contratos atuais.



Junta-se ao fornecedor estatal finlandês Gasum, que também tornou público que não ia aderir ao sistema de pagamentos definido pela Gazprom e que ia levar o assunto do pagamento em rublos à arbitragem.



"Nesta situação, a Gasum não teve escolha senão levar o contrato à arbitragem. Nesta situação desafiante, vamos fazer o nosso melhor para sermos capaz de fornecer os nossos clients finlandeses com a energia que precisam”, declarou o CEO da empresa, Mika Wiljanen.



", refere a empresa italiana Eni em comunicado.Na nova forma de pagar o gás russo importado por Itália, será feita uma “, a moeda de faturação e de pagamento prevista em contrato. Depois, "", refere a petrolífera italiana.Desta forma, a Eni, um dos maiores importadores de gás russo, quer assegurar que o novo procedimento não é incompatível com as sanções aplicadas a Moscovo pela Comissão Europeia e continuar a garantir o abastecimento de gás russo.Controlada em 30,3 por cento pelo Estado italiano, a Eni referiu que a decisão foi tomada em desacordo com o governo,e deveu-se ao pedido unilateral da Gazprom de alterar os contratos existentes para um novo esquema de pagamento do gás.Num primeiro momento, o Kremlin exigia que se fizesse uma transação através do banco central russo, o que é proibido pelo regime de sanções da União Europeia (UE), na sequência da invasão da Ucrânia. Depois, Moscovo introduziu o pagamento em duas fases:Países e empresas procuram há semanas obter esclarecimentos da Comissão Europeia sobre como podem proceder com os pagamentos sem violar as sanções postas em prática após a invasão da Ucrânia pela Rússia.Na sexta-feira, Bruxelas disse aos Estados membros que as, mas repetiu que o. Quase todos os contratos de empresas europeias com a Gazprom prevêm o pagamento em euros ou dólares.Esta terça-feira, o porta-voz da Comissão Europeia veio dizer que. “”, disse.De acordo com Eric Mamer, as indicações consistem em “”.