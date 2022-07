Gás russo. Plano europeu já responde a preocupações de Portugal

A última proposta para a redução de 15 por cento do consumo de gás na União Europeia, face ao risco de cortes no abastecimento por parte da Rússia, já vai ao encontro de algumas das preocupações suscitadas por Portugal, afirmou na manhã desta terça-feira, em Bruxelas, o ministro do Ambiente.