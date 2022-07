Gasóleo baixa e gasolina sobe na próxima semana

De acordo com o que adiantou uma fonte do sector à Antena 1, na próxima segunda-feira deve verificar-se uma descida no gasóleo de 2,5 a três cêntimos por litro. Já a gasolina sobe um cêntimo.Recorde-se que o Governo mantém até final de agosto o desconto do Imposto Sobre Produtos Petrolíferos, no equivalente a uma descida da taxa do IVA dos 23 para os 13 por cento.





De acordocom o boletim da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, desde janeiro que na União Europeia o gasóleo subiu mais de 25 cêntimos e a gasolina quase 23 cêntimos.

Em Portugal, apesar das medidas do Governo, os preços da gasolina 95 e do gasóleo simples, durante o segundo trimestre de 2022, foram, em média, mais altos em Portugal do que em Espanha e no conjunto da União Europeia.





Já nos Açores o preço da gasolina e do gasóleo nos Açores baixa 2,3 cêntimos por litro na segunda-feira, na sequência de uma redução do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (IPS), lê-se num despacho publicado hoje em Jornal Oficial.