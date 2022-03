Gasóleo dispara 14 cêntimos na próxima semana e fica mais caro que gasolina

Os preços do gasóleo e da gasolina vão disparar na próxima semana, com subidas superiores a 14 e oito cêntimos por litro, respetivamente, acompanhando a subida das cotações dos produtos petrolíferos nos mercados internacioanis, segundo fontes do setor.