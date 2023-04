Gasóleo fica mais barato na próxima semana

Foto: Reuters

O preço do gasóleo vai descer na próxima semana. O litro deve ficar um cêntimo e meio mais barato a partir de segunda-feira, revela uma fonte do mercado, à RTP. Já no caso da gasolina, o preço vai ficar igual. Estas variações refletem o preço do petróleo, nos mercados internacionais.