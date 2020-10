Gastos com TAP e Novo Banco preocupam Conselho de Finanças Públicas

O Conselho das Finanças Públicas alerta que a proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano contém vários riscos de aumento da despesa. Este Conselho deixa avisos em particular para os gastos com a TAP e o Novo Banco que podem ser superiores ao previsto.