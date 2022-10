Gazprom ameaça cortar fornecimento à Europa se for imposto teto de preços

Foto: Denis Sinyakov - Reuters

A empresa energética russa Gazprom ameaçou cortar o fornecimento à Europa se for imposto um teto aos preços do gás russo. A ameaça surgiu no mesmo dia em que Moscovo assumiu o objetivo de destruir a infraestrutura ucraniana de produção e distribuição de energia elétrica na Ucrânia.