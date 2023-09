Gerações futuras vão ter um país com mais impostos e mais problemas ambientais

A evolução crescente do preço das casas está a afetar a autonomia dos jovens, com mais de metade dos que têm entre 25 e 34 anos a continuar a viver em casa dos pais.





Desde 2015 que se agrava o fosso entre os rendimentos e o preço da habitação.





Caso não haja politicas publicas para inverter esta situação, o Índice de Justiça Intergeracional, que vai ser apresentado esta quarta-feira, revela que nos últimos anos o problema tem vindo a agravar-se com os jovens a apresentar maior dependência dos familiares direitos, realça o autor deste estudo Paulo Trigo Pereira.E o problema da habitação é uma das heranças negativas, que esta geração pode deixar para as próximas.Mas há outros alertas neste estudo do Instituto de Politicas Publicas, como a questão da pobreza.





As condições de vida até melhoraram nos últimos anos, mas há uma mudança no perfil de quem vive em carência. Sendo que os novos pobres são sobretudo crianças e jovens.Também o ambiente é uma preocupação. Portugal não atinge as metas a que se propôs e está mesmo a afastar-se delas.





A produção de resíduos, a reciclagem e o crescente stress hídrico são exemplos citados.