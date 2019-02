Germania Airlines anuncia falência e cancelamento de todos os voos

Lusa05 Fev, 2019, 07:58 / atualizado em 05 Fev, 2019, 07:58 | Economia

A companhia aérea de baixo custo, com sede em Berlim, com 37 aeronaves, servia principalmente destinos turísticos ao redor do Mediterrâneo e do Médio Oriente, transportando mais de quatro milhões de passageiros por ano.



"Infelizmente fomos incapazes de conseguir financiamento para cobrir uma necessidade de liquidez de curto prazo", pode ler-se num comunicado do diretor executivo da companhia, Karsten Balke, no site da empresa.



A transportadora aérea explicou que os problemas de liquidez surgiram "principalmente devido a eventos imprevisíveis, como aumentos maciços nos preços dos combustíveis no verão passado e o simultâneo enfraquecimento do euro em relação ao dólar, atrasos consideráveis na entrada de aeronaves na frota".



Quanto aos passageiros afetados pela suspensão das operações de voo, a Germania Airlines assumiu que os que reservaram os voos na como parte de um pacote de férias podem entrar em contacto com o operador turístico para organizar o transporte substituto, "para os passageiros que reservaram diretamente com a Germania, infelizmente não há direito a substituir o transporte".