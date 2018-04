Partilhar o artigo Gestores da TAP designados pelo Estado têm que apresentar declaração no Tribunal Constitucional Imprimir o artigo Gestores da TAP designados pelo Estado têm que apresentar declaração no Tribunal Constitucional Enviar por email o artigo Gestores da TAP designados pelo Estado têm que apresentar declaração no Tribunal Constitucional Aumentar a fonte do artigo Gestores da TAP designados pelo Estado têm que apresentar declaração no Tribunal Constitucional Diminuir a fonte do artigo Gestores da TAP designados pelo Estado têm que apresentar declaração no Tribunal Constitucional Ouvir o artigo Gestores da TAP designados pelo Estado têm que apresentar declaração no Tribunal Constitucional

Tópicos:

Frasquilho Diogo Lacerda, TAP SGPS S,