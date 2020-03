Glintt mais que duplica lucros para 1,2 milhões de euros em 2019

"No exercício de 2019, os resultados líquidos da Glintt ascenderam a 1.221 mil euros, representando um crescimento de 117,8% face a igual período em 2018", pode ler-se no comunicado hoje enviado à CMVM.

A empresa destaca que o seu EBITDA (ganhos antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) foi de 12 milhões de euros, o que representa um aumento de 4,4 milhões de euros face ao ano de 2018.

"Este aumento reflete uma efetiva melhoria da `performance` operacional, cerca de 2,1 milhões de euros, bem como o impacto da adoção a 01 de janeiro de 2019 da IFRS 16 [norma contabilística] ", explica a empresa em comunicado.

Já o volume de negócios consolidado ascendeu aos 92,3 milhões de euros, "o que representa um crescimento de 7,0% face aos 86,2 milhões de euros verificados no período homólogo de 2018".

"Para este crescimento contribuiu favoravelmente o mercado internacional, com um crescimento em 2019 de 21,0%, em especial no mercado espanhol, o que contribuiu para que o volume de negócios obtido em mercados internacionais atingisse 27% do volume de negócios total", adianta a Glintt, que viu o mercado nacional crescer 2,5% no mesmo período.

A Glintt destaca também que na composição do volume de negócios, "verificou-se uma evolução favorável de 10,3% nas vendas e de 5,8% na componente dos serviços".

Para o futuro, a empresa pretende prosseguir um "crescimento orgânico pensado e desenvolvido em torno do novo modelo operacional", adotado na sequência da pandemia de covid-19 e sustentado sobretudo no teletrabalho.

A empresa aposta ainda no pilar do crescimento inorgânico, "alavancado pelo estabelecimento de acordos e parcerias com relevância estratégica para a Glintt, conferindo robustez à sua presença em determinados mercados".