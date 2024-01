Global Media. Amnistia Internacional aponta falta de transparência no fundo que adquiriu grupo

A organização regista ainda com muita preocupação os atrasos nos salários e a opacidade nas contas e situação financeira do grupo, o que torna impossível perceber a falta de cumprimento das obrigações financeiras.Contra um anunciado despedimento coletivo, os trabalhadores do Grupo Global Media estão esta quarta-feira em greve. Oo grupo detentor de títulos como o JN, DN, O Jogo e a rádio TSF.

Ao longo do dia foram feitas várias concentrações no Porto e em Lisboa. Na capital, a repórter Sandra Henriques registou as reivindicações dos trabalhadores.(Foto: Fernando Veludo - Lusa)