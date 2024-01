Global Media. Apoio estatal devia ser equacionado

Miguel A. Lopes - Lusa

São urgentes os incentivos para que ainda se possa salvar os títulos históricos, que fazem parte do património democrático do país, defende Felisbela Lopes, doutorada em Ciência de Comunicação pela Universidade do Minho. O Jornalista e fundador da TSF David Borges e o presidente do Sindicato de Jornalistas, Luis Filipe Simões, criticam a atuação da ERC, defendendo que o regulador devia ter sido mais expedito quando se soube que um fundo sem rosto, com sede em paraísos fiscais, tinha comprado vários órgãos de comunicação social portugueses.



O antigo Secretário de Estado da Comunicação Social, Arons de Carvalho, diz que a ERC apenas cumpriu a Lei, uma lei que, defendeu, deve ser alterada para que a situação não se volte a repetir. O antigo administrador da RTP e do Grupo Impresa Luís Marques, salientou que a crise financeira é do Grupo Global Média, de um modo geral, afirmou, os outros grupos de Comunicação Social, têm resultados positivos, e que é uma prioridade mudar a legislação.