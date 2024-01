O Sindicato dos Jornalistas entregou esta sexta-feira, na Procuradoria-Geral da República, um pedido de investigação ao Global Media Group. A participação foi feita com base nas declarações do diretor executivo do grupo, José Paulo Fafe, que fala em "gestão pouco transparente e irresponsável" e em "situações ética e moralmente condenáveis".