GNB Seguros Vida passa de prejuízos a lucros de 8,7 milhões de euros em 2017

Em comunicado enviado na quarta-feira à noite à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários a (CMVM) a GNB Seguros Vida refere que teve "um resultado líquido de 8,7 milhões de euros em termos consolidados, o que representa um acréscimo de 94 milhões de euros (em termos consolidados) face ao ano anterior".

O lucro obtido deveu-se, especialmente, "à performance da atividade financeira alcançada durante o ano, essencialmente pelas valias realizadas (+91,4 milhões de euros) e pelo menor reconhecimento de imparidades (-28,4 milhões em termos consolidados)", lê-se no comunicado da seguradora.

O volume de negócio total do GNB Seguros Vida atingiu os 149,3 milhões de euros no ano passado, uma queda de 2,5% na comparação com igual período do ano anterior.

Esta queda é justificada pela seguradora com a redução da produção de seguros PPR e da produção de seguros de capitalização.

O regresso aos lucros em 2017 ocorre numa altura em que se última o processo de venda do negócio segurador do Novo Banco.