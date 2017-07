Goldenergy investe 600 mil euros e cria mais 50 empregos em Vila Real

Lusa 04 Jul, 2017, 16:29 | Economia

A Goldenergy - Empresa Comercializadora de Energia fornece gás natural e eletricidade e pertence ao grupo Dourogás.

O presidente do Conselho de Administração do grupo Dourogás, Nuno Moreira, referiu que as novas instalações do centro de atendimento e apoio ao cliente agrupam "parte significativa da equipa" que presta serviço à empresa, o que permite uma "maior eficiência e flexibilidade".

Em Vila Real, a empresa já criou cerca de 140 postos de trabalho e, segundo o responsável, até ao final do ano, serão contratadas "no mínimo" mais 50 pessoas.

O novo espaço representa um investimento de cerca de 600 mil euros.

Para o secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, esta empresa representa um bom exemplo da estratégia que se pretende implementar em Portugal a nível da energia, desenvolvimento regional e inovação.

Por sua vez, Rui Santos, presidente da Câmara de Vila Real, destacou a criação de postos de trabalhos na cidade.

"Mas este investimento representa também uma aposta de um setor estratégico, neste caso da energia, no interior do país e em Vila Real. Empresas destas merecem o nosso acompanhamento, apoio e deixam-nos obviamente felizes porque significam desenvolvimento para o interior e centralidade para Vila Real", salientou.