Goldman Sachs escolhe David Solomon para liderar o banco

Lusa17 Jul, 2018, 15:06 | Economia

David Solomon vai assumir funções no dia 01 de outubro e o seu antecessor deixará a empresa no fim do ano, informou o banco.

A substituição já era esperada depois de, em março, o grupo bancário norte-americano ter anunciado a saída de um dos seus co-presidentes, Harvey Schwartz.

Com esta saída, o outro co-presidente e diretor de operações, David Solomon, tornou-se o principal candidato à sucessão de Lloyd Blankfein.

O anúncio foi feito na mesma altura em que o banco divulgou os seus resultados relativos ao segundo trimestre.

Os lucros do Goldman Sachs subiram 44% nesse período, em comparação com o trimestre homólogo do ano anterior, e atingiram 2,35 mil milhões de dólares (cerca de 2 mil milhões de euros).