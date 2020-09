Google assina memorando para agilizar transição digital de Portugal

Foi assinado, hoje, um memorando de entendimento.



O programa 'Grow Portugal with Google' prevê várias parcerias para formar e ajudar a melhorar as competências digitais dos portugueses e a empregabilidade.



O Instituto do Emprego e Formação Profissional vai ser um dos parceiros.



Para este ano, o objetivo é treinar as competências digitais de 32 mil pessoas.