Google propõe soluções para evitar novas sanções da UE

O gigante norte-americano é acusado pela Comissão Europeia de abusar da sua posição dominante na busca online para favorecer o seu comparador de preços, Google-Shopping, o motor de busca tem até quinta-feira implementar soluções.



No final de junho, o Google foi multado pela Comissão Europeia em 2,42 mil milhões de euros.



O motor de busca mais utilizado em todo o mundo decidiu criar uma entidade independente para o Google-Shopping, que vai participar em leilões, como todos os outros serviços de comparação de preços existentes na internet, para os colocar no topo da sua página de pesquisa.



Assim, quando um utilizador pesquisa no Google uma torradeira ou um frigorífico, no topo da página haverá um outdoor com um total de dez caixas que mostram o resultado com uma imagem e o nome do comparador de preços utilizado. Cada uma dessas caixas será leiloada entre os vários comparadores de preços.



Segundo o Google, uma dúzia de sites de comparação de preços afirmaram que estão preparados para participar nesses leilões. Existem entre 200 a 300 sites na Europa que provavelmente participarão.



Se a Comissão Europeia considerar insatisfatórias as propostas apresentadas pelo motor de busca Google, a empresa é passível de penalidades de cinco por cento do volume de negócios médio global diário da Alphabet, a empresa-mãe do Google.



"Estamos implementando um remédio para cumprir a recente decisão da Comissão Europeia", afirmou um porta-voz do Google, Al Verney, em comunicado.



"O Google-Shopping, competirá em termos iguais (com empresas concorrentes) e será executado como se fosse uma entidade separada, oferecendo da mesma forma que os outros", acrescentou.

Google celebra 19 anos

Para celebrar o seu 19.º aniversário, o Google lançou esta quarta-feira um novo doodle interativo. São 19 jogos, um por cada ano do motor de busca.





19 years, 19 surprises 🎂🎁🎉 Have you given it a spin?! #GoogleDoodle → https://t.co/IGvDl6qABf pic.twitter.com/BZDWj1EPsF — Google Doodles (@GoogleDoodles) 27 September 2017

C/Agências

O site criou uma roda de surpresas com 19 jogos ou atividades diferentes. Desde o típico "jogo do galo" ao legendário "Snake", passando por jogos antigos e até um exercício de respiração.Hoje, o Google chega a 4,5 mil milhões de pessoas em 160 países, num total de 123 idiomas.No entanto, embora a data seja celebrada esta quarta-feira, o próprio Google admite não saber exatamente a data em que surgiu. Até 2006, o aniversário era comemorado no dia 26 de setembro.