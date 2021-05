Gotemburgo. Última Cimeira Social foi em 2017 e muitas metas ficaram por aplicar

A cimeira do Porto pretende por em prática as conclusões da última cimeira social europeia, que se realizou em Gotemburgo, em 2017. Nos quatro anos que passaram a União Europeia teve outras preocupações que deixaram para trás as metas do pilar social.