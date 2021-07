Gouveia recebe projeto agregador de empresas de tecnologias e cibersegurança

O projeto "The Rock" irá "criar e desenvolver um ecossistema digital e de tecnologias de informação a partir de Gouveia", adiantam os promotores.

Segundo Nuno Ramos, responsável financeiro do projeto, "The Rock" deverá iniciar a sua atividade em setembro e irá atuar em cinco pilares : Centro de Capacitação - Front Row, Cyber Dispatch Center Viriato, Cyber Boot Camp, Cyber CoLab e Incubadora Digital.

"Todas estas áreas de negócio irão atrair empreendedores, empresários e trabalhadores digitais, criando postos de trabalho qualificados, promovendo e dinamizando os mercados locais", de acordo com o responsável.

Nuno Ramos adiantou hoje à agência Lusa que o projeto "beneficia do profundo conhecimento no setor que os empresários promotores possuem", estimando realizar um investimento "superior a dois milhões de euros e a criação de mais de 50 postos de trabalho", num horizonte de cinco anos.

O projeto "The Rock" "pretende aproveitar uma série de fatores que são muito construtivos a partir de Gouveia, nomeadamente as questões geográficas, que permitem transmitir uma maior sensação de segurança e, a partir do município, prestar serviços na área da cibersegurança para empresas e instituições públicas".

"Por outro lado, pretendemos recapacitar recursos humanos que têm formações em áreas que não encontram emprego de modo a poderem ser recursos humanos úteis na área da segurança da informação, nomeadamente nos níveis de uma primeira linha de atendimento, na área da cibersegurança", explicou o responsável financeiro do projeto.

Também aproveitando as condições naturais da Serra da Estrela e de Gouveia, no distrito da Guarda, os responsáveis pretendem criar um Boot Camp para atrair nómadas digitais ou para desenvolver oferta para empresas que têm os seus funcionários em teletrabalho, que podem "realizar atividades ao ar livre e, ao mesmo tempo, desenvolver os projetos da empresa e criar espírito de equipa".

"É um bocadinho a agregação destes vários fatores que pretendemos criar a partir de Gouveia, tornando-se um projeto completamente inovador na sua forma da oferta", rematou Nuno Ramos.

Ainda de acordo com o empresário, três empresas associadas ao projeto estão constituídas e já instaladas em Gouveia, mas o projeto global poderá vir a ocupar um único edifício, no âmbito de negociações que ainda estão a decorrer.

O projeto "The Rock" será apresentado publicamente na sexta-feira, durante uma sessão que está agendada para as 15:30, para o edifício dos Paços do Concelho de Gouveia.