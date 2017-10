Partilhar o artigo Governador diz que redução do malparado é importante para avanço da União Bancária Imprimir o artigo Governador diz que redução do malparado é importante para avanço da União Bancária Enviar por email o artigo Governador diz que redução do malparado é importante para avanço da União Bancária Aumentar a fonte do artigo Governador diz que redução do malparado é importante para avanço da União Bancária Diminuir a fonte do artigo Governador diz que redução do malparado é importante para avanço da União Bancária Ouvir o artigo Governador diz que redução do malparado é importante para avanço da União Bancária

Tópicos:

Bancária, Depósitos, Mecanismo Único,