Governador do Banco de Portugal considera que supervisão será sempre necessária

Qualquer que seja a evolução no sistema bancário, será sempre necessária uma regulação e uma supervisão. Esta é a conclusão do governador do Banco de Portugal, ao constatar que as grandes empresas tecnológicas mundiais estão a começar a oferecer serviços financeiros também já na Europa. Foram declarações feitas por Carlos Costa num encontro em Lisboa sobre a banca do Futuro.