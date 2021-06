Governador do Banco de Portugal deixa três avisos ao ministro das Finanças

RTP

Mário Centeno, agora no papel de gestor do Banco de Portugal, deixa três avisos ao seu sucessor na pasta das finanças. O primeiro é sobre o prolongamento das moratórias, que podem vir a tornar-se tão pesadas como aconteceu com as parcerias publico privadas.