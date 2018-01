Governo acompanha "com máxima proximidade e preocupação" situação na Ricon

Lusa30 Jan, 2018, 15:57 | Economia

"Todos os casos em que empresas desaparecem ou deixam de ter condições para laborar são naturalmente casos que têm que ser acompanhados com a máxima proximidade e a máxima preocupação", disse Miguel Cabrita em declarações à Lusa.

"O objetivo é sempre o de tentar salvar as empresas, de criar condições para que isso possa acontecer, seja encontrando novos investidores, seja alavancando as condições daquilo que é possível da política pública, quando esses mecanismos, associados ao dinamismo do lado da economia falham naturalmente que entra a parte da proteção social e essa parte é da maior importância", acrescentou.

O governante garantiu, assim, que o Ministério do Trabalho e da Segurança Social está a dar um "acompanhamento muito próximo destas situações", encontrando para as pessoas soluções, seja do ponto de vista dos subsídios de desemprego, nos casos em que a ele tenham direito, seja procurando através do Instituto de Emprego e Formação Profissional encontrar ofertas de formação e novas ofertas de emprego para tão rapidamente quanto possível encontrar novos horizontes para estas pessoas.

"É este o nosso trabalho e é este o nosso objetivo que esperamos, naturalmente, possa ser bem-sucedido", disse

Os trabalhadores da Ricon, que se apresentou à insolvência em finais de 2017, receberam na segunda-feira as cartas de despedimento, tendo a empresa explicado, em comunicado, que a atividade do grupo "dependia de forma significativa da Gant, quer na vertente do retalho, cuja dependência era total, quer na vertente da indústria, cuja dependência era superior a 70% e que aquela marca "se mostrou totalmente intransigente e indisponível para negociar e/ou mesmo abordar e analisar" as propostas apresentadas.

O Sindicato Têxtil do Minho e Trás-os-Montes, pela voz do dirigente Francisco Vieira, referiu que, "neste momento, todas as soluções que aparecerem para garantir a continuidade das unidades são muito bem-vindas".

No entanto, o sindicalista considera que a hipótese de entrarem no processo novos investidores "é como um gato escondido com rabo de fora".

"As soluções aparecem no mercado, mas querem os trabalhadores com o conta-quilómetros a zero. O que se está a passar no Grupo Ricon é um exemplo daquilo que não deve ser feito", defendeu.

Para os trabalhadores, esclareceu o sindicalista, a vinda de novos investidores não representa perda de direitos.

"Eles [os trabalhadores que já foram despedidos] podem ser admitidos de novo, vão reclamar os seus créditos, requerer fundo de garantia salarial, estão muito bem posicionados para comer a melhor carne da peça, o património da Ricon", disse.

O passivo do grupo ronda os 33 milhões de euros.