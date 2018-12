Governo acredita que EDP pagará contribuição extraordinária

João Matos Fernandes assegura que o governo vai cumprir em 2019 as duas condições que levaram à criação desta contribuição.



Voltará a ser temporária, e a maior parte do valor da contribuição será afeto à diminuição do défice tarifário.



E essas eram as condições exigidas pela EDP para voltar a pagar a taxa.



O presidente da energética já revelou que o retomar do pagamento está por dias.



Ao contrário, a Galp, que nunca pagou esta contribuição extraordinária, não tem, para já, intenções de pagar.