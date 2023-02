Governo admite aperfeiçoar proposta que põe fim às licenças permanentes para o Alojamento Local

Numa entrevista à Antena 1 e Jornal de Negócios, o Secretário de Estado do Turismo, admite correções à proposta apresentada esta semana, mas avisa que nada pode pôr em causa o equilíbrio entre as necessidades do turismo e da habitação permanente.