Governo admite de novo a extensão das moratórias

As moratórias foram criadas pelo Governo para ajudar as famílias e as empresas penalizadas pela crise económica provocada pela Pandemia.



São já dois os ministros, o das Finanças e o da Economia, a admitir que medida pode ser prolongada.



As moratórias abrangem todos os créditos hipotecários, como crédito à habitação ou ao consumo para educação e todas as pessoas com quebras de rendimento do agregado familiar de pelo menos 20%.