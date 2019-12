Governo ainda não apresentou proposta de aumentos salariais

Todos queriam conhecer a proposta do Governo para os aumentos salariais na Função Pública.



Mas os sindicatos vão ter de esperar pela próxima quarta-feira. E isso levou mesmo a Frente Comum a abandonar, mais cedo, a reunião com o Executivo.



O Governo afirma que a questão salarial será discutida e negociada nas próximas reuniões e sublinha que 2020 é o ano do regresso à normalidade.



O Jornal de Negócios avança que o governo pretende atualizar os salários da função pública em 2,9% no próximo ano, mas incluindo os gastos com as progressões e as revisões nas carreiras.



Mas os sindicatos sublinham que boa parte da Função Pública não é aumentada há mais de uma década e exigem reais aumentos de salários.



Na primeira reunião negocial sobre o Orçamento do Estado para 2020 o Governo apresentou um programa plurianual, para implementar ao longo da legislatura, com questões relacionadas com a modernização da administração pública.