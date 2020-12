Governo alarga leque de empresas a conceder apoios

Estas mudanças foram anunciadas pelo ministro de Estado e da Economia, Pedro Siza Vieira, numa conferência de imprensa de apresentação de medidas de apoio às empresas que contou com a presença da ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, e dos presidentes das Confederações do Turismo e do Comércio e Serviços.Nas regras atualmente em vigor, o limite do apoio é de 7.500 euros no caso das microempresas e de 40 mil euros nas pequenas empresas.





Condições adicionais para obter apoio







Além disto, e segundo adiantou Pedro Siza Vieira, passa a ser permitido que as empresas que apresentavam capitais próprios negativos no final de 2019 possam passar a aceder a este apoio a fundo perdido, “mediante apresentação de balanço intercalar que demonstre capitalização”.Em paralelo, o Governo decidiu reforçar as majorações no âmbito deste programa de que já gozavam os estabelecimentos encerrados desde março por decisão administrativa e que era de 50% por comparação com as restantes tipologias de empresas.No novo figurino, as empresas cuja atividade se encontra parada desde o início desta pandemia, o apoio a fundo perdido é majorado para até 40 mil euros para as microempresas e para até 100 mil euros para as pequenas empresas.





Números do programa Apoiar







Desde que foi lançado, o programa Apoiar já recebeu mais de 35.800 candidaturas, num total de 339 milhões de euros. No caso das empresas da restauração, foram já aprovados mais de 162 milhões destes apoios a fundo perdido.Até dezembro as medidas de apoio lançadas pelo Governo por causa da pandemia já fizeram chegar à economia 22 mil milhões de euros, dos quais 2.790 milhões de euros a fundo perdido.