Governo alarga prazo para extinção das tarifas transitórias do gás natural

Lusa 24 Abr, 2017, 16:08 | Economia

De acordo com uma portaria hoje publicada em Diário da República, o prazo foi alargado até 31 de dezembro de 2020, ao contrário do que estava previsto inicialmente, que apontava para o final deste ano e à semelhança do que aconteceu no setor da eletricidade.

"Considerando que as motivações que justificaram a manutenção das tarifas transitórias no setor elétrico são aplicáveis, mutatis mutandis, no setor de gás natural, é aprovado um novo calendário de extinção das tarifas transitórias neste mercado, visando uma harmonização dos calendários em ambos clientes dos setores", lê-se no texto da portaria.

Em janeiro, o Governo anunciou também que dava mais três anos aos 1,3 milhões de clientes de eletricidade, que ainda não mudaram para o mercado liberalizado, para poderem escolher um fornecedor.