Governo angolano anuncia alienação de quatro agroindústrias no interior do país

A informação consta de um comunicado de imprensa tornado público pelo Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado (IGAPE) angolano, referindo que o concurso de adjudicação dos referidos empreendimentos decorreu por via de leilão no seu portal eletrónico.

Os complexos agroindustriais de Caxito, província do Bengo, do Dombe Grande, província de Benguela, do Namibe e de Malanje são os quatro ativos adjudicados às empresas SANEP, DOMBE, SANEP e NÓS GLOBAL, SA, respetivamente.

Segundo o IGAPE, o concurso público de alienação dos referidos empreendimentos agroindustriais foi lançado em setembro de 2021, no âmbito do Programa de Privatizações (ProPriv) 2019-2022, e "cumpriu com toda a tramitação administrativa necessária e em conformidade com a lei".

O ProPriv, programa do Governo angolano, inscreve vários ativos e/ou empresas do Estado nos setores da indústria, banca, seguros, transportes, telecomunicações, petróleos, agricultura e outros a serem privatizados.