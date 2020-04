Governo angolano aprova acordos de financiamento num valor superior a 100 milhões de euros

O diploma, datado de 20 de abril, salienta que os acordos surgem no âmbito da diversificação das fontes de financiamento "para a prossecução de objetivos económicos e sociais e interesse público indispensáveis ao desenvolvimento nacional".

Foram aprovados acordo com o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA) no valor de 26,2 milhões de euros e com a Agência Francesa de Desenvolvimento no total de 40 milhões de euros.

Foi igualmente assinado um acordo com o Banco Árabe para o Desenvolvimento Económico de África (BADEA), num montante de 40 milhões de dólares (37 milhões de euros) no âmbito da materialização do programa de melhoria da segurança alimentar e nutricional das comunidades-alvo.

Este programa está enquadrado no Plano Nacional de Desenvolvimento de Angola 2018-2022.