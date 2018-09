Governo angolano revoga privatização da Tecnotúnel e decide extinção da empresa

Lusa03 Set, 2018, 08:54 | Economia

De acordo com o despacho, de 28 de agosto, assinado pelo Presidente João Lourenço, a "não efetivação da privatização aprovada" em 1997 e o "não cumprimento do seu objeto social" revelam não existir "razões estratégicas" para a manutenção da empresa no setor empresarial público.

A liquidação da empresa, criada em 1983, estará à responsabilidade do IGAPE - Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado, e deverá terminar no prazo de dois anos.

Desde o início da década de 1990 que a Tecnotúnel, empresa estatal de construção de edificações pré-fabricadas, enfrenta dificuldades em conseguir completar a privatização.

Em 1997, um decreto executivo conjunto dos Ministérios das Finanças e das Obras Públicas e Urbanismo determinava a transformação da Tecnotúnel numa sociedade comercial e a sua privatização.

No documento constava que a empresa seria dividida por três entidades, com a NARA - Sociedade de Investimentos a ficar com 70% da participação, no entanto a situação não se verificou e o Governo desanexou património da Tecnotúnel.

Em 2015, um decreto executivo conjunto dos Ministérios da Economia e da Construção estabeleceu a desanexação e privatização de um acampamento residencial com 1.758 metros quadrados no distrito de Ingombota, em Luanda, então um dos ativos da empresa Tecnotúnel.